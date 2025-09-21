İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    "Arsenal" əlavə vaxtda "Mançester Siti"yə məğlubiyyətdən xilas olub

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2025
    • 22:31
    Arsenal əlavə vaxtda Mançester Sitiyə məğlubiyyətdən xilas olub

    Londonun "Arsenal" klubu İngiltərə Premyer Liqasının 5-ci turunun "Mançester Siti" ilə matçın son dəqiqələrində məğlubiyyətdən xilas olub.

    "Report"un məlumatına görə, Londondakı "Emirates" stadionunda keçirilən görüş 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

    Qarşılaşmanı baş hakim Stüart Atvell idarə edib.

    Hesabı doqquzuncu dəqiqədə Erlinq Holann açaraq, "Mançester Siti" önə keçirib. 90+3-cü dəqiqədə Qabriel Martinelli bərabərlik qolunu vurub.

    "Mançester Siti" bu oyundan sonra 7 xalla İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 9-cu, "Arsenal" isə 10 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

    "Şəhərlilər" növbəti turda sentyabrın 27-də doğma meydanda "Byornli"ni qəbul edəcək, "topçular" isə sentyabrın 28-də səfərdə "Nyukasl Yunayted"lə qarşılaşacaq.

    "Arsenal" "Mançester Siti" İngiltərə Premyer Liqası
    "Арсенал" в добавленное время ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити"

    Son xəbərlər

    22:54
    Foto
    Video

    Ərdoğan ABŞ-yə səfər edib

    Region
    22:38
    Foto

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə 5 medal qazanıblar

    Fərdi
    22:31

    "Arsenal" əlavə vaxtda "Mançester Siti"yə məğlubiyyətdən xilas olub

    Futbol
    22:09

    Tramp: Qəzzada baş verənlər fəlakətdir

    Digər ölkələr
    21:55

    Netanyahu: Fələstinin tanınmasına qarşı mübarizə aparacağıq

    Digər
    21:29
    Foto

    Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:29

    İlin son Günəş tutulması başlayıb

    Maraqlı
    21:28

    Premyer Liqa: "Neftçi" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    21:22

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Xorvatiyada dünya ikincisi olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti