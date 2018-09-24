"Арсенал" столкнулся с потерей в преддверии мачта с "Карабахом"

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Один из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы – английский "Арсенал" столкнулся с потерей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, греческий защитник Сократис Папастатопулос был травмирован в матче VI тура Английской Премьер-Лиги в игре с "Эвертоном", которого обыграли со счетом 2:0. 30-летний футболист, получивший травму колена, был заменен на 39-й минуте. О том, на какое время он будет отстранен от игры, будет ясно после сегодняшнего медицинского обследования.

Напомним, что 4 октября "Карабах" встретится с "Aрсеналом" в рамках Лиги Европы. Матч состоится на Бакинском олимпийском стадионе. Время начала встречи – 20:55 по бакинскому времени.

Манаф Гасымбейли