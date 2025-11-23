"Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу
Футбол
- 23 ноября, 2025
- 22:49
"Арсенал" со счетом 4:1 победил "Тоттенхэм" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Как передает Report, встреча прошла на домашнем стадионе "Арсенала".
Забитыми мячами в составе победителей отметились Леандро Троссард (36-я минута) и Эберечи Эзе (41, 46, 76). У проигравших отличился Ришарлисон (55).
"Арсенал" набрал 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" с 18 очками располагается на 9-й строчке.
В следующем туре "Арсенал" 30 ноября в гостях сыграет с "Челси", который с 23 очками идет на 2-й строчке. "Тоттенхэм" 29 ноября примет "Фулхэм".
