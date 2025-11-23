Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    "Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

    Футбол
    • 23 ноября, 2025
    • 22:49
    Арсенал разгромил Тоттенхэм в матче чемпионата Англии по футболу

    "Арсенал" со счетом 4:1 победил "Тоттенхэм" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла на домашнем стадионе "Арсенала".

    Забитыми мячами в составе победителей отметились Леандро Троссард (36-я минута) и Эберечи Эзе (41, 46, 76). У проигравших отличился Ришарлисон (55).

    "Арсенал" набрал 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" с 18 очками располагается на 9-й строчке.

    В следующем туре "Арсенал" 30 ноября в гостях сыграет с "Челси", который с 23 очками идет на 2-й строчке. "Тоттенхэм" 29 ноября примет "Фулхэм".

    "Арсенал" "Тоттенхэм" чемпионат Англии футбол
    İngiltərə Premyer Liqası: "Arsenal" "Tottenhem"i darmadağın edib

    Последние новости

    23:40

    ЕС предлагает сохранить для Украины возможность вступления в НАТО

    Другие страны
    23:18

    Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области Украины, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    22:49

    "Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

    Футбол
    22:35
    Видео

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим -ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    22:20

    Президент Украины заявил о стремлении к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    21:47

    Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве

    Другие страны
    21:37

    Рубио сообщил о корректировках "мирного плана" США после встреч с украинской делегацией

    Другие страны
    21:17

    Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира

    Индивидуальные
    21:05

    В Женеве начался основной раунд переговоров США и Украины по "мирному плану"

    Другие страны
    Лента новостей