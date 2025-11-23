İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İngiltərə Premyer Liqası: "Arsenal" "Tottenhem"i darmadağın edib

    Futbol
    • 23 noyabr, 2025
    • 23:15
    "Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasının XII turunun oyununda "Tottenhem"i 4:1 hesabı ilə məğlub edbi.

    "Report"un məlumatına görə, oyun "Arsenal"ın ev stadionunda baş tutub.

    Qaliblərin heyətində Leandro Trossard (36-cı dəqiqə) və Ebereçi Eze (41, 46, 76-cı dəqiqələr) fərqləniblər. "Tottenhem"in yeganə qolunu Rişarlison vurub (55).

    "Arsenal" 29 xal toplayıb və İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində birinci yerdədir. "Tottenhem" 18 xalla doqquzuncu yerdə qərarlaşıb.

    "Arsenal" növbəti turda 30 noyabrda səfərdə turnir cədvəlində 23 xalla ikinci olan "Çelsi" ilə qarşılaşacaq. "Tottenhem" isə 29 noyabrda "Fulhem"i qəbul edəcək.

    "Arsenal" İngiltərə Premyer Liqası "Tottenhem"
    "Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

