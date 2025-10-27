Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    "Арсенал" одержал пять "сухих" побед подряд во всех турнирах

    Футбол
    • 27 октября, 2025
    • 00:50
    "Арсенал" со счётом 1:0 переиграл "Кристал Пэлас" в матче 9-го тура английской Премьер-лиги - это пятая кряду "сухая" победа "канониров" в нынешнем клубом сезоне во всех турнирах.

    Как передает Report, данная серия лондонцев началась 1 октября в матче Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" - тогда подопечные Микеля Артеты победили со счётом 2:0.

    После этого "канониры" одержали две победы в чемпионате Англии - над "Вест Хэм Юнайтед" (2:0) и над "Фулхэмом" (1:0), а затем разгромили "Атлетико" в ЛЧ - 4:0. Теперь эта серия дополнена встречей со "стекольщиками". В своём следующем матче "Арсенал" встретится с клубом "Брайтон энд Хоув Альбион" в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги.

    На данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 22 очками.

    "Арсенал" футбол
