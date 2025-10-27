"Arsenal" bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb
Futbol
- 27 oktyabr, 2025
- 01:11
İngiltərə Premyer Liqasının IX turunda "Kristal Pelas"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edən "Arsenal" bu mövsüm bütün yarışlarda ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, londonluların qələbəsi oktyabrın 1-də Çempionlar Liqasında "Olimpiakos"la qarşılaşmada başlayıb və orada Mikel Artetanın komandası iki cavabsız qol vurub.
O vaxtdan bəri, "Arsenal" Çempionlar Liqasında "Atletiko Madrid"i 4-0 məğlub etməzdən əvvəl daha iki "Premyer Liqa" oyununda - "Vest Ham United" (2-0) və "Fulham" (1-0) üzərində qələbə qazanıb.
"Arsenal"ın növbəti rəqibi İngiltərə Liqa Kubokunun dördüncü mərhələsində "Brighton and Hove Albion" olacaq. Hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlinə 22 xalla "Arsenal" başçılıq edir.
