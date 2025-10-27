İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Arsenal" bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 01:11
    Arsenal bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb

    İngiltərə Premyer Liqasının IX turunda "Kristal Pelas"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edən "Arsenal" bu mövsüm bütün yarışlarda ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, londonluların qələbəsi oktyabrın 1-də Çempionlar Liqasında "Olimpiakos"la qarşılaşmada başlayıb və orada Mikel Artetanın komandası iki cavabsız qol vurub.

    O vaxtdan bəri, "Arsenal" Çempionlar Liqasında "Atletiko Madrid"i 4-0 məğlub etməzdən əvvəl daha iki "Premyer Liqa" oyununda - "Vest Ham United" (2-0) və "Fulham" (1-0) üzərində qələbə qazanıb.

    "Arsenal"ın növbəti rəqibi İngiltərə Liqa Kubokunun dördüncü mərhələsində "Brighton and Hove Albion" olacaq. Hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlinə 22 xalla "Arsenal" başçılıq edir.

    "Arsenal" Futbol
    "Арсенал" одержал пять "сухих" побед подряд во всех турнирах

    Son xəbərlər

    01:11

    "Arsenal" bu mövsüm ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    00:34

    Senator: Tramp Venesuelada quru əməliyyatla bağlı dinləmələr keçirəcək

    Digər ölkələr
    00:00

    Ermənistanın Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:47

    "Real Madrid" - "Barselona" matçı dava ilə yekunlaşıb

    Futbol
    23:37
    Foto

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın bir güləşçisi qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Komanda
    23:24

    Zelenski: Ukrayna Fransadan əlavə "Mirage" qırıcıları alacaq

    Digər ölkələr
    23:06

    Timor sahillərində 6,3 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər
    22:45

    Sabirabadda dörd avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:35

    KİV: İngiltərə Almaniya ilə birlikdə nüvə silahından istifadənin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti