"Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги

Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Как сообщает Report, столичное дерби завершилось со счетом 3:2.

На седьмой минуте защитник "канониров" Бен Уайт открыл счет ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьекереш удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер "Челси" Алехандро Гарначо сократил отставание в счете. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди забил третий гол "Арсенала". Спустя 12 минут Гарначо оформил дубль.

Ответный полуфинальный матч состоится 2 февраля.

В финале турнира, который пройдет 22 марта, победитель противостояния встретится с сильнейшей командой из пары "Манчестер Сити" - "Ньюкасл".