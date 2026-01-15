Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги

    Футбол
    • 15 января, 2026
    • 02:05
    Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

    Как сообщает Report, столичное дерби завершилось со счетом 3:2.

    На седьмой минуте защитник "канониров" Бен Уайт открыл счет ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьекереш удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер "Челси" Алехандро Гарначо сократил отставание в счете. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди забил третий гол "Арсенала". Спустя 12 минут Гарначо оформил дубль.

    Ответный полуфинальный матч состоится 2 февраля.

    В финале турнира, который пройдет 22 марта, победитель противостояния встретится с сильнейшей командой из пары "Манчестер Сити" - "Ньюкасл".

