"Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги
Футбол
- 15 января, 2026
- 02:05
Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в рамках полуфинала Кубка английской лиги.
Как сообщает Report, столичное дерби завершилось со счетом 3:2.
На седьмой минуте защитник "канониров" Бен Уайт открыл счет ударом головой после подачи с углового. На 49-й минуте нападающий Виктор Дьекереш удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте вингер "Челси" Алехандро Гарначо сократил отставание в счете. На 71-й минуте полузащитник Мартин Субименди забил третий гол "Арсенала". Спустя 12 минут Гарначо оформил дубль.
Ответный полуфинальный матч состоится 2 февраля.
В финале турнира, который пройдет 22 марта, победитель противостояния встретится с сильнейшей командой из пары "Манчестер Сити" - "Ньюкасл".
Последние новости
02:05
"Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в полуфинале Кубка английской лигиФутбол
01:39
WP: Иран и Израиль договаривались не атаковать друг другаДругие страны
01:22
Минфин США продлил лицензию для продажи зарубежных активов "Лукойла"Другие страны
00:54
Президент ОАЭ принял в Абу-Даби главу МИД ТурцииДругие страны
00:18
Трамп: Убийства в Иране прекратилисьДругие страны
23:47
Рубио сообщил об отправке США первой партии гумпомощи на КубуДругие страны
23:44
ООН: Каждый пятый молодой человек в мире не учился и не работал в 2025 годуДругие страны
23:21
СМИ: Британия готовит спецназовцев для захвата танкеров теневого флотаДругие страны
23:03