    İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalında "Arsenal" səfərdə "Çelsi"ni məğlub edib

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 02:11
    İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalında Arsenal səfərdə Çelsini məğlub edib

    Londonun "Arsenal" klubu İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalı çərçivəsində səfərdə "Çelsi"yə qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, paytaxt derbisi 3:2 hesabı ilə başa çatıb.

    Yeddinci dəqiqədə "topçular"ın müdafiəçisi Ben Uayt künc zərbəsindən ötürmədən sonra baş zərbəsi ilə hesabı açıb. 49-cu dəqiqədə hücumçu Viktor Dyökereş komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb. 57-ci dəqiqədə "Çelsi"nin vingeri Alexandro Qarnaço fərqi azaldıb. 71-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Martin Subimendi "Arsenal"ın üçüncü qolunu vurub. 12 dəqiqə sonra Qarnaço dublunu rəsmiləşdirib.

    Yarımfinalın cavab oyunu fevralın 2-də baş tutacaq.

    Turnirin martın 22-də keçiriləcək finalında bu cütlüyün qalibi "Mançester Siti" - "Nyukasl" cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq.

    "Arsenal" "Çelsi" klubu Derbi
    "Арсенал" на выезде обыграл "Челси" в полуфинале Кубка английской лиги

