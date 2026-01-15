İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalında "Arsenal" səfərdə "Çelsi"ni məğlub edib
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 02:11
Londonun "Arsenal" klubu İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalı çərçivəsində səfərdə "Çelsi"yə qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, paytaxt derbisi 3:2 hesabı ilə başa çatıb.
Yeddinci dəqiqədə "topçular"ın müdafiəçisi Ben Uayt künc zərbəsindən ötürmədən sonra baş zərbəsi ilə hesabı açıb. 49-cu dəqiqədə hücumçu Viktor Dyökereş komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb. 57-ci dəqiqədə "Çelsi"nin vingeri Alexandro Qarnaço fərqi azaldıb. 71-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Martin Subimendi "Arsenal"ın üçüncü qolunu vurub. 12 dəqiqə sonra Qarnaço dublunu rəsmiləşdirib.
Yarımfinalın cavab oyunu fevralın 2-də baş tutacaq.
Turnirin martın 22-də keçiriləcək finalında bu cütlüyün qalibi "Mançester Siti" - "Nyukasl" cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq.
