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Армянского футболиста задержали с фальшивыми деньгами

Армянского футболиста задержали с фальшивыми деньгами 22-летний полузащитник любительской футбольной команды "Царское Село" Карен Григорян до мая заключен под стражу.
Футбол
4 марта 2021 г. 19:45
Армянского футболиста задержали с фальшивыми деньгами

22-летний полузащитник любительской футбольной команды "Царское Село" Карен Григорян до мая заключен под стражу.

Как сообщает Report со ссылкой на Чемпионат, футболиста на днях задержали с пачками поддельных пятитысячных купюр.

Григорян подозревается в изготовлении в целях сбыта поддельных банкнот (ч.1 ст.186 УК РФ). Молодой человек дал явку с повинной. В салоне его автомобиля были найдены поддельные купюры на 75 тыс. рублей.

В апреле 2019 года Григорян был свидетелем в суде по делу нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева. Карен является другом форварда, поэтому находился в компании в момент инцидента.

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