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Армяне планируют провокацию на матче Швеция-Азербайджан

Армяне планируют провокацию на матче Швеция-Азербайджан Члены армянской общины Швеции планируют устроить провокацию на матче Швеция – Азербайджан, который состоится 27 марта в Стокгольме в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу.
Футбол
24 февраля 2023 г. 13:08
Армяне планируют провокацию на матче Швеция-Азербайджан

Члены армянской общины Швеции планируют устроить провокацию на матче Швеция – Азербайджан, который состоится 27 марта в Стокгольме в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщил Report председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев.

Глава диаспоры отметил, что его об этом предупредили друзья, которые в настоящее время работают в правоохранительных органах Швеции и являются членами Конгресса: “Нам сообщили, что они хотят купить билеты на игру с Азербайджаном и устроить провокацию. Армяне планируют пронести на матч плакаты с лозунгами против акции протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын".

Эмиль Мирзоев подчеркнул, что в связи с этим вопросом уже направлено обращение в соответствующие структуры: “Наш посол Заур Ахмедов уже поднял этот вопрос. По шведским законам на футбольном матче не может быть политических лозунгов. Граждане другой страны не могут купить билеты в сектор, предназначенный для наших болельщиков. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы проследили за этим. За несколько дней до игры мы также хотим поднять этот вопрос в Шведской федерации футбола”.

Конгресс азербайджанцев Швеции серьезно готовится к предстоящему матчу: “При поддержке нашего посла мы стараемся привлечь на матч как можно больше людей. Планируем заполнить 115-й, 116-й, 117-й и 118-й секторы азербайджанскими болельщиками. У нас есть представители, ассоциации во многих городах Швеции. Члены Конгресса, председатели ассоциаций приедут в столицу”.

Эмиль Мирзоев напомнил, что это не первая подобная попытка провокации со стороны армян: “Во время апрельских боев в 2016 году у нас здесь произошло столкновение с армянской диаспорой. Мы организовали акции протеста, автошествие. Армяне перекрыли дорогу и разбили машины некоторых наших соотечественников”.

Отметим, что матч, который состоится 27 марта на “Friends Arena” в Стокгольме, начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на английском языке Armenians planning to sabotage Sweden-Azerbaijan match 
Версия на азербайджанском языке Ermənilər İsveç – Azərbaycan matçında təxribat törətməyi planlaşdırırlar

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