    Футбол
    • 01 ноября, 2025
    • 20:11
    Араз-Нахчыван вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    "Араз-Нахчыван" завоевал путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

    Как сообщает Report, азербайджанский клуб в матче VII группы обыграл чемпиона Нидерландов Tigers Roermond со счетом 3:2.

    Таким образом, набрав 7 очков, "Араз-Нахчыван" вышел в следующий этап как лидер группы.

    Отметим, что команда, главным тренером которой является Евгений Куксевич, в первом матче победила организатора соревнований, румынский клуб "Юнайтед Галати" (2:1). Затем сыграла вничью с чемпионом Люксембурга "Дифферданж 03" со счетом 2:2.

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Лента новостей