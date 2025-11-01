"Араз-Нахчыван" вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
Футбол
- 01 ноября, 2025
- 20:11
"Араз-Нахчыван" завоевал путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Как сообщает Report, азербайджанский клуб в матче VII группы обыграл чемпиона Нидерландов Tigers Roermond со счетом 3:2.
Таким образом, набрав 7 очков, "Араз-Нахчыван" вышел в следующий этап как лидер группы.
Отметим, что команда, главным тренером которой является Евгений Куксевич, в первом матче победила организатора соревнований, румынский клуб "Юнайтед Галати" (2:1). Затем сыграла вничью с чемпионом Люксембурга "Дифферданж 03" со счетом 2:2.
