    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    • 01 noyabr, 2025
    • 19:58
    Araz-Naxçıvan UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi yer aldığı 7-ci qrupdakı son matçında Niderland çempionu "Tigers Roermond"u 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

    Beləliklə 7 xal toplayan Naxçıvan təmsilçisi qrup qalibi kimi növbəti mərhələyə adlayıb.

    Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ilk oyunda yarışın təşkilatçısı olan Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubunu məğlub edib - 2:1. Komanda daha sonra Lüksemburq çempionu "Differdanje 03" komandası isə heç-heçə edib - 2:2.

    futzal UEFA Çempionlar Liqası
