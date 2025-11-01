"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb
Futbol
- 01 noyabr, 2025
- 19:58
"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi yer aldığı 7-ci qrupdakı son matçında Niderland çempionu "Tigers Roermond"u 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
Beləliklə 7 xal toplayan Naxçıvan təmsilçisi qrup qalibi kimi növbəti mərhələyə adlayıb.
Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ilk oyunda yarışın təşkilatçısı olan Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubunu məğlub edib - 2:1. Komanda daha sonra Lüksemburq çempionu "Differdanje 03" komandası isə heç-heçə edib - 2:2.
Son xəbərlər
20:05
Alican Alibeyoğlu: İşğalda olan Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasını böyük həsrətlə gözləmişikMedia
19:58
"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanıbFutbol
19:54
Səfir: Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirirXarici siyasət
19:51
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD-ni məğlub edibKomanda
19:50
Son bir ildə Türkiyədən Suriyaya qayıdanların sayı açıqlanıbRegion
19:40
İsrail səfiri: Qarabağda tikinti prosesinin irəliləyişi sadəcə inanılmazdırDaxili siyasət
19:36
Ermənistanda pasportlara daha Ağrı Dağın təsviri olan möhür vurulmurRegion
19:32
Cabbar Şıktaş: Qarabağa hər səfərimdə yeni inkişaf, quruculuq işlərinin şahidi oluramQarabağ
19:27
Foto