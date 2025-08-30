    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    "Араз-Нахчыван" вышел в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    Футбол
    • 30 августа, 2025
    • 23:55
    "Араз-Нахчыван" получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

    Как сообщает Report, нахчыванский клуб в последнем матче предварительного этапа встретился с чемпионом Австрии "Люти Крайишничи".

    Встреча, прошедшая во Дворце спорта NMS в австрийском Линце, завершилась крупной победой нахчыванцев - 12:3.

    Подопечные Евгения Куксевича в группе F ранее обыграли соперников из "Спарты Белфаст" (Северная Ирландия) со счетом 9:1 и шотландский PYF Saltires - 7:2.

    Таким образом, представитель Нахчывана, как победитель группы, получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА.

    Отметим, что матчи основного раунда пройдут с 26 октября по 2 ноября.

    Лента новостей