"Араз-Нахчыван" вышел в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

"Араз-Нахчыван" получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как сообщает Report, нахчыванский клуб в последнем матче предварительного этапа встретился с чемпионом Австрии "Люти Крайишничи".

Встреча, прошедшая во Дворце спорта NMS в австрийском Линце, завершилась крупной победой нахчыванцев - 12:3.

Подопечные Евгения Куксевича в группе F ранее обыграли соперников из "Спарты Белфаст" (Северная Ирландия) со счетом 9:1 и шотландский PYF Saltires - 7:2.

Таким образом, представитель Нахчывана, как победитель группы, получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Отметим, что матчи основного раунда пройдут с 26 октября по 2 ноября.