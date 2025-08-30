"Араз-Нахчыван" вышел в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
Футбол
- 30 августа, 2025
- 23:55
"Араз-Нахчыван" получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Как сообщает Report, нахчыванский клуб в последнем матче предварительного этапа встретился с чемпионом Австрии "Люти Крайишничи".
Встреча, прошедшая во Дворце спорта NMS в австрийском Линце, завершилась крупной победой нахчыванцев - 12:3.
Подопечные Евгения Куксевича в группе F ранее обыграли соперников из "Спарты Белфаст" (Северная Ирландия) со счетом 9:1 и шотландский PYF Saltires - 7:2.
Таким образом, представитель Нахчывана, как победитель группы, получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Отметим, что матчи основного раунда пройдут с 26 октября по 2 ноября.
