    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    • 30 avqust, 2025
    • 23:11
    Araz-Naxçıvan Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi ilkin mərhələnin sonuncu matçında Avstriya çempionu "Ljuti Krajişniçi" klubu ilə üz üzə gəlib.

    Linz şəhərindəki NMS İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma Naxçıvan təmsilçisinin qələbəsi ilə başa çatıb - 12:3.

    Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda yer aldığı F qrupunda daha əvvəl Şimali İrlandiyanın "Sparta Belfast" klubunu 9:1, Şotlandiya təmsilçisi "PYF Saltires"i isə 7:2 hesabı ilə məğlub edib.

    Beləliklə, Naxçıvan təmsilçisi F qrupunun qalibi kimi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    Qeyd edək ki, əsas mərhələnin oyunları oktyabrın 26-dan noyabrın 2-dək baş tutacaq.

    "Araz-Naxçıvan" klubu   UEFA Çempionlar Liqası   futzal  

    Son xəbərlər

    23:38

    "At gücü" - klassik avtomobillərin yürüşü və çövkən oyunu keçirilib

    Daxili siyasət
    23:34

    Rusiyanın Zaporojyeyə hücumunda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    23:18

    Cəlilabadda bıçaqlanan 46 yaşlı kişinin durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    23:13

    Ərdoğan Çinə səfərə gedib

    Region
    23:11

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    23:11

    İsrailin Qəzzada yaşayış binasını atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    22:59

    Estoniya yaxın illərdə ÜDM-in 5 %-dən çoxunu müdafiəyə ayırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:41

    Avropa Şurasının baş katibi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:36

    KİV: Aİ qərarların qəbulunda yekdillik prinsipindən imtina etmək istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti