    Футбол
    • 30 октября, 2025
    • 09:48
    Араз-Нахчыван сыграет очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА

    Клуб "Араз-Нахчыван" сегодня сыграет в очередном матче основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

    Как сообщает Report, команда встретится с чемпионом Люксембурга - клубом "Дифферданж 03".

    Матч начнется в 19:00 по бакинскому времени на арене Sala Sporturilor Dunareada в Румынии, где проходит турнир.

    Подопечные главного тренера Евгения Куксевича в первом матче одержали победу над румынским "Юнайтед Галати" со счетом 2:1.

    Свой последний матч в основном этапе "Араз-Нахчыван" проведет 1 ноября против нидерландского "Тайгерс Рурмонд".

    Лента новостей