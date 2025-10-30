"Араз-Нахчыван" сыграет очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА

Клуб "Араз-Нахчыван" сегодня сыграет в очередном матче основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как сообщает Report, команда встретится с чемпионом Люксембурга - клубом "Дифферданж 03".

Матч начнется в 19:00 по бакинскому времени на арене Sala Sporturilor Dunareada в Румынии, где проходит турнир.

Подопечные главного тренера Евгения Куксевича в первом матче одержали победу над румынским "Юнайтед Галати" со счетом 2:1.

Свой последний матч в основном этапе "Араз-Нахчыван" проведет 1 ноября против нидерландского "Тайгерс Рурмонд".