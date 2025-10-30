"Араз-Нахчыван" сыграет очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА
30 октября, 2025
09:48
Клуб "Араз-Нахчыван" сегодня сыграет в очередном матче основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Как сообщает Report, команда встретится с чемпионом Люксембурга - клубом "Дифферданж 03".
Матч начнется в 19:00 по бакинскому времени на арене Sala Sporturilor Dunareada в Румынии, где проходит турнир.
Подопечные главного тренера Евгения Куксевича в первом матче одержали победу над румынским "Юнайтед Галати" со счетом 2:1.
Свой последний матч в основном этапе "Араз-Нахчыван" проведет 1 ноября против нидерландского "Тайгерс Рурмонд".
