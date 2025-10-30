İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında növbəti matçına çıxacaq

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 09:10
    Araz-Naxçıvan UEFA Çempionlar Liqasında növbəti matçına çıxacaq

    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Naxçıvan klubu Lüksemburq çempionu "Differdanje 03" ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Sala Sporturilor Dunareada, Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ilk oyunda yarışın təşkilatçısı olan Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubunu məğlub edib - 2:1. "Araz-Naxçıvan" əsas mərhələdə sonuncu matçını noyabrın 1-də Niderlandın "Tigers Roermond" komandasına qarşı keçirəcək.

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqası futzal "Differdanje 03"
