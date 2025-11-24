Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    "Араз-Нахчыван" проведет первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 24 ноября, 2025
    • 09:47
    Араз-Нахчыван проведет первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

    "Араз-Нахчыван" сегодня проведет первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, чемпион Азербайджана примет дома "Бенфику" .

    Матч состоится в Бакинском дворце спорта в 20:00.

    Отметим, что ответный матч между командами пройдет 5 декабря в Португалии. Победитель пары встретится в 1/4 финала с победителем игры АЕК (Греция) – Спортинг (Португалия).

