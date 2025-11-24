"Араз-Нахчыван" проведет первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Араз-Нахчыван" сегодня проведет первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана примет дома "Бенфику" .

Матч состоится в Бакинском дворце спорта в 20:00.

Отметим, что ответный матч между командами пройдет 5 декабря в Португалии. Победитель пары встретится в 1/4 финала с победителем игры АЕК (Греция) – Спортинг (Португалия).