"Араз-Нахчыван" проведет первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
- 24 ноября, 2025
- 09:47
"Араз-Нахчыван" сегодня проведет первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, чемпион Азербайджана примет дома "Бенфику" .
Матч состоится в Бакинском дворце спорта в 20:00.
Отметим, что ответный матч между командами пройдет 5 декабря в Португалии. Победитель пары встретится в 1/4 финала с победителем игры АЕК (Греция) – Спортинг (Португалия).
