    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində ilk matçına çıxacaq

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 09:16
    Araz-Naxçıvan UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində ilk matçına çıxacaq

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu evdə "Benfika"nı qəbul edəcək.

    Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu dekabrın 5-də Portuqaliyada keçiriləcək. Cütün qalibi 1/4 finalda AEK (Yunanıstan) – Sportinq (Portuqaliya) duelinin qalibi ilə qarşılaşacaq.

    "Араз-Нахчыван" проведет первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

