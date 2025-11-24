"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində ilk matçına çıxacaq
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 09:16
"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu evdə "Benfika"nı qəbul edəcək.
Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu dekabrın 5-də Portuqaliyada keçiriləcək. Cütün qalibi 1/4 finalda AEK (Yunanıstan) – Sportinq (Portuqaliya) duelinin qalibi ilə qarşılaşacaq.
