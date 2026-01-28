ФБР проводит обыск в избиркоме округа Фултон по делу о выборах в США 2020 года

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит обыск в избирательной комиссии округа Фултон в штате Джорджия в рамках дела, связанного с выборами президента США 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

"ФБР осуществляет исполнение ордера на обыск в избирательной комиссии округа Фултон в штате Джорджия. Это связано с выборами 2020 года", - говорится в сообщении.

Прокуратура Джорджии с 2021 года вела расследование попыток президента США Дональда Трампа и его команды оспорить итоги выборов 2020 года в этом штате. В 2023 году американскому лидеру были предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге, попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act), направленного на борьбу с организованной преступностью.

В ноябре 2025 года дело было закрыто.