АПЛ: "Ливерпуль" голом на 10-й добавленной минуте вырвал победу у "Эвертона"
Футбол
- 19 апреля, 2026
- 19:44
"Ливерпуль" одержал выездную победу над "Эвертоном" в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Как сообщает Report, мерсисайдское дерби на стадионе "Хилл Дикинсон" завершилось со счетом 2:1 в пользу красных.
За победителей забили Мохаммед Салах (29-я минута) и Вирджил ван Дейк (90+10). В составе хозяев отличился Бету (54). На 27-й минуте встречи после просмотра эпизода видеоассистентами арбитра был аннулирован гол нападающего "Эвертона" Илимана Ндиайе.
"Ливерпуль" после этой победы находится на 5-й строчке в таблице английского первенства, имея в активе 55 очков. "Эвертон" расположился на 10-м месте с 47 очками.
