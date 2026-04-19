    АПЛ: Ливерпуль голом на 10-й добавленной минуте вырвал победу у Эвертона

    "Ливерпуль" одержал выездную победу над "Эвертоном" в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

    Как сообщает Report, мерсисайдское дерби на стадионе "Хилл Дикинсон" завершилось со счетом 2:1 в пользу красных.

    За победителей забили Мохаммед Салах (29-я минута) и Вирджил ван Дейк (90+10). В составе хозяев отличился Бету (54). На 27-й минуте встречи после просмотра эпизода видеоассистентами арбитра был аннулирован гол нападающего "Эвертона" Илимана Ндиайе.

    "Ливерпуль" после этой победы находится на 5-й строчке в таблице английского первенства, имея в активе 55 очков. "Эвертон" расположился на 10-м месте с 47 очками.

    Английская Премьер-лига ФК Ливерпуль

