"Liverpul" əlavə vaxtın 10-cu dəqiqəsində qolla "Everton"u məğlub edib
Futbol
- 20 aprel, 2026
- 00:41
"Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasının XXXIII turunda səfərdə "Everton"u məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, "Hill Dikinson" stadionunda keçirilən mersisayd derbisi "qırmızılar"ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qaliblərin qollarını Məhəmməd Salah (29-cu dəqiqə) və Vircil van Deyk (90+10) vurub. Ev sahiblərindən Betu (54) fərqlənib. "Everton"un hücumçusu İlimane Ndiayenin vurduğu qol oyunun 27-ci dəqiqəsində video köməkçi hakim (VAR) tərəfindən hesaba alınmayıb.
Bu qələbədən sonra "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 55 xalla beşinci, "Everton" isə 47 xalla 10-cu yerdədir.
