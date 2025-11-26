Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Антонио Конте: Вратарь "Карабаха" сделал несколько невероятных сейвов

    Футбол
    • 26 ноября, 2025
    • 03:08
    Антонио Конте: Вратарь Карабаха сделал несколько невероятных сейвов

    Голкипер агдамского "Карабаха" Матеуш Кохальски сделал несколько невероятных сейвов в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против итальянского "Наполи".

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер неаполитанцев Антонио Конте на пресс-конференции по итогам встречи.

    "Сегодняшний вечер был особенным для Неаполя. У нас было много энергии, и мы хотели победить. Мы очень хорошо выступили в матчах против "Аталанты" в Серии А и сегодня против "Карабаха". В Лиге чемпионов не бывает легких соперников. По ходу матча я верил, что мы забьем. Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы. Перед нами была очень ответственная команда. Мы играли против сложного соперника. Азербайджанский клуб в этом году добился хороших результатов в Лиге чемпионов", - сказал Конте.

    Отметим, что матч "Наполи" - "Карабах" завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

    матч "Наполи" - "Карабах" пресс-конференция
    Antonio Konte: "Qarabağ"ın qapıçısı möhtəşəm qurtarışlar etdi"

    Последние новости

    03:37

    СМИ: В МИД Германии будут произведены структурные изменения

    Другие страны
    03:08

    Антонио Конте: Вратарь "Карабаха" сделал несколько невероятных сейвов

    Футбол
    03:00

    Гурбан Гурбанов: Наши футболисты показали смелую игру против "Наполи"

    Футбол
    02:53

    Определился лучший игрок матча "Наполи" - "Карабах"

    Футбол
    02:45

    Bloomberg: Уиткофф консультировал Кремль, как представить Трампу мирный план по Украине

    Другие страны
    02:18

    Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" проиграла "Челси", "Манчестер Сити" уступил "Байеру"

    Футбол
    01:52
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Наполи" обыграл "Карабах" в домашнем матче - ОБНОВЛЕНО-6

    Футбол
    01:39

    CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту главы Пентагона

    Другие страны
    01:09

    Reuters: Сооснователь "Лукойла" Федун продал свою долю в компании

    Бизнес
    Лента новостей