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Английская Премьер-лига: "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал"

Английская Премьер-лига: "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" Стартовал III тур английской Премьер-лиги по футболу
Футбол
28 августа 2021 г. 18:17
Английская Премьер-лига: Манчестер Сити разгромил Арсенал

Стартовал III тур английской Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в первом матче, прошедшем на стадионе "Этихад", встретились "Манчестер Сити" и "Арсенал". Игра завершилась победой "горожан" - 5:0.

Счет на 7-ой минуте открыл Илкай Гюндоган, на 12-ой и 84-ой минутах голы забил Ферран Торрес, на 43-ей – Габриэль Жезус, а на 53-ей – Родри.

После 35-ой минуты гостям пришлось играть в меньшинстве – представитель лондонского клуба Гранит Джака получил красную карточку и был удален с поля.

Отметим, что "Манчестер Сити" лидирует в своей группе с 6 очками, "Арсенал" без единого балла находится на последнем месте.

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