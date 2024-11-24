Английская Премьер-лига: "Ливерпуль" до 8 увеличил разницу очков с "Манчестер Сити"

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги аутсайдер "Саутгемптон" принимал лидера "Ливерпуля".

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги аутсайдер "Саутгемптон" принимал лидера "Ливерпуля".

Как сообщает Report , матч на стадионе "Сент-Мэрис" обслуживал главный арбитр Сэмюэл Беррот.

Счет, как и ожидалось, открыл фаворит встречи: на 30-й минуте венгр Доминик Собослаи, умело воспользовавшись ошибкой защитников, точным ударом поразил ворота Алекса Маккарти. На 42-й минуте после спорного решения VAR-арбитра Майкла Оливера в ворота "красных" был назначен пенальти: вратарь Куивин Келлехер отразил удар игрока "святых" Адама Армстронга, но английский нападающий со второй попытки вогнал мяч в сетку.

На 56-й минуте португальский полузащитник хозяев Матеуш Фернандеш забил гол в контратаке, выведя свою команду вперед. Голевую передачу ему отдал автор первого гола Армстронг. Однако радость подопечных Рассела Мартина длилась всего девять минут. На 65-й минуте Мохамед Салах сравнял счет – 2:2. На 83-й минуте египетский футболист реализовал пенальти, оформив дубль и поставив точку в матче – 2:3.

Таким образом, после 12 игр "Ливерпуль" укрепил свое лидерство. В активе команды Арне Слота 31 очко, что на 8 очков больше, чем у "Манчестер Сити". У "святых" же после такого же количества игр всего четыре очка. Команда расположилась на последней строчке турнирной таблицы.