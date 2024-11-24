О нас

Английская Премьер-лига: "Ливерпуль" до 8 увеличил разницу очков с "Манчестер Сити"

Английская Премьер-лига: "Ливерпуль" до 8 увеличил разницу очков с "Манчестер Сити" В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги аутсайдер "Саутгемптон" принимал лидера "Ливерпуля".
Футбол
24 ноября 2024 г. 20:42
Английская Премьер-лига: Ливерпуль до 8 увеличил разницу очков с Манчестер Сити

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги аутсайдер "Саутгемптон" принимал лидера "Ливерпуля".

Как сообщает Report, матч на стадионе "Сент-Мэрис" обслуживал главный арбитр Сэмюэл Беррот.

Счет, как и ожидалось, открыл фаворит встречи: на 30-й минуте венгр Доминик Собослаи, умело воспользовавшись ошибкой защитников, точным ударом поразил ворота Алекса Маккарти. На 42-й минуте после спорного решения VAR-арбитра Майкла Оливера в ворота "красных" был назначен пенальти: вратарь Куивин Келлехер отразил удар игрока "святых" Адама Армстронга, но английский нападающий со второй попытки вогнал мяч в сетку.

На 56-й минуте португальский полузащитник хозяев Матеуш Фернандеш забил гол в контратаке, выведя свою команду вперед. Голевую передачу ему отдал автор первого гола Армстронг. Однако радость подопечных Рассела Мартина длилась всего девять минут. На 65-й минуте Мохамед Салах сравнял счет – 2:2. На 83-й минуте египетский футболист реализовал пенальти, оформив дубль и поставив точку в матче – 2:3.

Таким образом, после 12 игр "Ливерпуль" укрепил свое лидерство. В активе команды Арне Слота 31 очко, что на 8 очков больше, чем у "Манчестер Сити". У "святых" же после такого же количества игр всего четыре очка. Команда расположилась на последней строчке турнирной таблицы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видеоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” “Mançester Siti” ilə xal fərqini 8-ə çatdırıb

Другие новости из категории

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 14-го тура
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 14-го тура
24 ноября 2024 г. 21:12
Премьер-лига: Туран Товуз и Сабах сыграли вничью
ФотоПремьер-лига: "Туран Товуз" и "Сабах" сыграли вничью
24 ноября 2024 г. 19:48
Манчестер Сити повторил антирекорд 68-летней давности
"Манчестер Сити" повторил антирекорд 68-летней давности
24 ноября 2024 г. 16:32
Арсенал стал второй командой, выигравшей 2 000 матчей в АПЛ
"Арсенал" стал второй командой, выигравшей 2 000 матчей в АПЛ
24 ноября 2024 г. 13:59
В Премьер-лиге Азербайджана будут подведены итоги 14-го тура
В Премьер-лиге Азербайджана будут подведены итоги 14-го тура
24 ноября 2024 г. 09:36
Тоттенхэм разгромил Манчестер Сити в матче чемпионата Англии
"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии
24 ноября 2024 г. 00:19
Карабах одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана
"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана
23 ноября 2024 г. 19:02
Шведский нападающий может перейти в Арсенал
Шведский нападающий может перейти в "Арсенал"
23 ноября 2024 г. 14:16
Нападающий Барселоны пропустит матч с Сельтой из-за травмы
Нападающий "Барселоны" пропустит матч с "Сельтой" из-за травмы
23 ноября 2024 г. 13:53
Азербайджанские стрелки завоевали 5 медалей на турнире в Сербии
Азербайджанские стрелки завоевали 5 медалей на турнире в Сербии
23 ноября 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi