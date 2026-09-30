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    Алессио Хаслер: Сборная Лихтенштейна рассчитывает на хороший результат в Баку

    Футбол
    • 30 сентября, 2026
    • 16:53
    Алессио Хаслер: Сборная Лихтенштейна рассчитывает на хороший результат в Баку

    Сборная Лихтенштейна рассчитывает добиться хорошего результата в Баку в матче Лиги наций УЕФА против команды Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Лихтенштейна Алессио Хаслер на пресс-конференции в Баку перед встречей группового этапа турнира.

    "Мы хорошо подготовились к игре и с нетерпением ждем завтрашнего матча. Путь сюда был долгим. В команде хорошее настроение. Подготовка прошла на высоком уровне", - сказал Хаслер.

    "Мы приехали в Баку, чтобы добиться хорошего результата. Знаем сильные и слабые стороны соперника. Постараемся сделать все, что в наших силах", - добавил футболист.

    Матч Азербайджан - Лихтенштейн в группе 2 лиги D состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Начало встречи - в 20:00.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лихтенштейн
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