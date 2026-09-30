Алессио Хаслер: Сборная Лихтенштейна рассчитывает на хороший результат в Баку

Сборная Лихтенштейна рассчитывает добиться хорошего результата в Баку в матче Лиги наций УЕФА против команды Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Лихтенштейна Алессио Хаслер на пресс-конференции в Баку перед встречей группового этапа турнира.

"Мы хорошо подготовились к игре и с нетерпением ждем завтрашнего матча. Путь сюда был долгим. В команде хорошее настроение. Подготовка прошла на высоком уровне", - сказал Хаслер.

"Мы приехали в Баку, чтобы добиться хорошего результата. Знаем сильные и слабые стороны соперника. Постараемся сделать все, что в наших силах", - добавил футболист.

Матч Азербайджан - Лихтенштейн в группе 2 лиги D состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Начало встречи - в 20:00.