Александер Чеферин: Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто не предъявлял бы претензий

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин раскритиковал недовольных проведением финала Лиги Европы в Баку между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Как сообщает Report, Чеферин выступил в защиту решения провести финал Лиги Европы в Баку. В финал второго по значимости еврокубка вышли лондонские клубы, некоторые болельщики этих команд подвергли критике выбор места проведения матча.

В ходе своего выступления в Оксфордском университете словенский функционер отметил, что представители Туманного Альбиона везде ведут себя подобным образом.

"Если меня спросят, почему мы решили играть в Баку, я скажу: "Потому что там живут люди". Им приходится смотреть игру, которая начинается в 11 часов вечера по местному времени, но никто не жалуется. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто не предъявлял бы претензий", - подчеркнул он.

Президент УЕФА подчеркнул важность развития футбола везде: "Полтора года назад мы решили, что матч пройдет в Баку, на современном 70-тысячном стадионе. Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии".

Кроме того, Александр Чеферин предложил проводить финальные матчи Лиги чемпионов только на стадионах большой вместимости: "Сейчас мне кажется, что мы должны проводить финал на больших стадионах, даже если у нас останется четыре-пять вариантов. В Мадриде мы реализовывали 62 тысячи билетов, на которые было подано 980 тысяч заявок. Если бы матч прошел на "Уэмбли", у нас было бы на 30 тысяч билетов больше".

Напомним, что финал Лиги Европы между английскими клубами "Арсенал" и "Челси" прошел на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана. Игра окончилась со счетом 4:1 в пользу "Челси".