    "Аль-Наср" впервые после забастовки включил Роналду в стартовый состав

    Футбол
    • 14 февраля, 2026
    • 21:06
    "Аль-Наср" впервые после забастовки включил Роналду в стартовый состав

    Португальский нападающий Криштиану Роналду вошел в стартовый состав "Аль-Насра" на гостевой матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль-Фатеха".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба саудовского клуба.

    Предстоящая игра станет первой для Роналду с 30 января, когда "Аль-Наср" на выезде переиграл "Аль-Холуд" (3:0). В той встрече португалец стал автором победного гола. После этого Роналду пропустил два матча национального первенства и игру в Азиатской лиге чемпионов.

    Отмечалось, что футболист бойкотировал встречи команды, поскольку был недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом, особенно по сравнению с соперниками. По мнению Роналду, команда не получила должного усиления в трансферное окно. 9 февраля он прекратил забастовку.

    "Аль-Наср" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 49 очками. Команда отстает от лидирующего "Аль-Хиляля" на 4 очка. "Аль-Фатех" располагается на 10-й позиции, на счету команды 24 очка.

    Лента новостей