"Аль-Иттихад" Бенземы выбыл из клубного чемпионата мира по футболу

Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад", в составе которого выступает француз Карим Бензема, проиграл в четвертьфинале клубного чемпионата мира египетскому "Аль-Ахли".

Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад", в составе которого выступает француз Карим Бензема, проиграл в четвертьфинале клубного чемпионата мира египетскому "Аль-Ахли".

Как сообщает Report , забитыми мячами в составе победителей отметились Али Маалул (21-я минута), Хуссейн эль-Шахат (59) и Имам Ашур (62). У проигравших отличился Карим Бензема (90+2). На 45-й минуте Бензема не реализовал пенальти.

За "Аль-Иттихад", помимо обладателя "Золотого мяча" 2022 года француза Бензема, выступают чемпион мира 2018 года, его соотечественник Нголо Канте, бывший полузащитник "Ливерпуля" бразилец Фабиньо.

В другом четвертьфинальном матче японская "Урава" со счетом 1:0 обыграла мексиканский "Леон". В полуфинале "Аль-Ахли" сыграет 18 декабря с бразильским "Флуминенсе". "Урава" встретится 19 декабря с английским "Манчестер Сити".

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. Действующим чемпионом является испанский "Реал", который является самой титулованной командой в истории турнира с пятью победами.