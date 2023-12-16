"Аль-Иттихад" Бенземы выбыл из клубного чемпионата мира по футболу

Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад", в составе которого выступает француз Карим Бензема, проиграл в четвертьфинале клубного чемпионата мира египетскому "Аль-Ахли".
Как сообщает
За "Аль-Иттихад", помимо обладателя "Золотого мяча" 2022 года француза Бензема, выступают чемпион мира 2018 года, его соотечественник Нголо Канте, бывший полузащитник "Ливерпуля" бразилец Фабиньо.
В другом четвертьфинальном матче японская "Урава" со счетом 1:0 обыграла мексиканский "Леон". В полуфинале "Аль-Ахли" сыграет 18 декабря с бразильским "Флуминенсе". "Урава" встретится 19 декабря с английским "Манчестер Сити".
Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. Действующим чемпионом является испанский "Реал", который является самой титулованной командой в истории турнира с пятью победами.