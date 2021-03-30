Агуэро покидает "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" распрощается с форвардом Серхио Агуэро в конце этого сезона

Английский "Манчестер Сити" распрощается с форвардом Серхио Агуэро в конце этого сезона.

Как передает Report, об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

Сообщается, что контракт аргентинского нападающего, истекающий летом, продлеваться не будет.

Отметим, что Агуэро выступает в составе "горожан" с 2011 года, проведя 384 матча и забив 257 голов. В составе "Сити" 33-летний форвард четырежды становился победителем Английской премьер-лиги, 5 раз брал Кубок лиги и один раз – Кубок страны. Он также трижды выигрывал Суперкубок Англии.