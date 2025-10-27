АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборную
Футбол
- 27 октября, 2025
- 15:16
Выступающий за московское "Динамо" 21-летний нападающий Ульви Бабаев может получить приглашение в сборную Азербайджана.
По информации Report, в настоящее время АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборную.
Отметим, что Ульви Бабаев забил три гола в матче "Динамо" против "Крыльев Советов" в Кубке России.
