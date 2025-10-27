Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Футбол
    • 27 октября, 2025
    • 15:16
    АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборную

    Выступающий за московское "Динамо" 21-летний нападающий Ульви Бабаев может получить приглашение в сборную Азербайджана.

    По информации Report, в настоящее время АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборную.

    Отметим, что Ульви Бабаев забил три гола в матче "Динамо" против "Крыльев Советов" в Кубке России.

    Ульви Бабаев АФФА клуб "Динамо"
    AFFA Rusiya klubunun futbolçusunu milliyə cəlb etmək üçün danışıqlar aparır

