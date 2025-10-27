Выступающий за московское "Динамо" 21-летний нападающий Ульви Бабаев может получить приглашение в сборную Азербайджана.

По информации Report, в настоящее время АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборную.

Отметим, что Ульви Бабаев забил три гола в матче "Динамо" против "Крыльев Советов" в Кубке России.