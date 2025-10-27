AFFA Rusiya klubunun futbolçusunu milliyə cəlb etmək üçün danışıqlar aparır
Futbol
- 27 oktyabr, 2025
- 14:53
Rusiyanın "Dinamo" (Moskva) klubunda çıxış edən Ülvi Babayev Azərbaycan millisinə dəvət ala bilər.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, hazırda bu yöndə danışıqlar aparılır.
AFFA 21 yaşlı hücumçunun yığmada çıxış etməsi üçün çalışır.
Qeyd edək ki, Ülvi Babayev "Dinamo"nun Rusiya Kubokunda "Krilya Sovetov"la keçirdiyi matçda het-trik edib.
Son xəbərlər
15:15
Abşeronda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölübHadisə
15:14
Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunubİnfrastruktur
15:13
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi növbəti yoxlama oyununda da qələbə qazanıbFutbol
15:13
BƏƏ Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinin komandanı Azərbaycana səfər edibHərbi
15:12
Alim Nəbiyev MMA-da növbəti qələbəsini qazanıbFərdi
15:10
Ukrayna və müttəfiqləri yaxın 10 gün ərzində atəşkəs planı hazırlayacaqDigər ölkələr
15:09
Bu il 93 tələbə qız "Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı"nı qazanıbElm və təhsil
15:08
Foto
Azərbaycan karateçiləri Polşada 8 medal qazanıbFərdi
15:04