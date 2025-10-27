İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    27 oktyabr, 2025
    • 14:53
    AFFA Rusiya klubunun futbolçusunu milliyə cəlb etmək üçün danışıqlar aparır

    Rusiyanın "Dinamo" (Moskva) klubunda çıxış edən Ülvi Babayev Azərbaycan millisinə dəvət ala bilər.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, hazırda bu yöndə danışıqlar aparılır.

    AFFA 21 yaşlı hücumçunun yığmada çıxış etməsi üçün çalışır.

    Qeyd edək ki, Ülvi Babayev "Dinamo"nun Rusiya Kubokunda "Krilya Sovetov"la keçirdiyi matçda het-trik edib.

    АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборную

