АФФА прокомментировало сообщения о проведении финала Лиги чемпионов в Баку

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Решение, связанное с желанием провести финальные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу в 2019 году на Бакинском олимпийском стадионе (BOS) на основе обращения АФФА, будет принято на завтрашнем заседании Исполнительного комитета УЕФА.

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту affa.az заявил генсек АФФА Эльхан Мамедов.

Э.Мамедов отметил, что сегодня он вместе с президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым и вице-президентом Эльшадом Насировым принимает участие в заседании Высшего совета правления УЕФА: "В соответствии с процедурными правилами, все тендерные документы со стороны АФФА были должным образом подготовлены и представлены УЕФА. 5 сентября под руководством президента АФФА Ровнага Абдуллаева в штаб-квартире УЕФА была представлена подготовленная в связи с кандидатурой города Баку на финальные игры специальная презентация.

Сегодня проходит заседание Высшего совета правления (TEP) УЕФА. На встрече мы принимаем участие вместе с президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым и вице-президентом Эльшадом Насировым. А завтра состоится внеочередное заседание Исполнительного комитета УЕФА в Женеве и будут объявлены страны, в которых состоятся финальные игры указанных турниров. Но несмотря на это в некоторых СМИ появляются различные сообщения, связанные с решением. Хотелось бы отметить, что без наличия решения Исполнительного комитета неправильно высказывать какое-либо мнение об этом".

Отметим, что на проведение финального матча Лиги чемпионов единственным соперником BOS является стадион Metropolitano, расположенный в столице Испании Мадриде. Для проведения финала Лиги Европы BOS ведет борьбу с "Ramon Sançes Pisxuan" (Севилья) и турецким стадионом "Wodafone Arena" (Стамбул), принадлежащим "Бешикташ".