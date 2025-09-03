    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    АФФА отстранила судью от связанной с футболом деятельности на год

    Футбол
    • 03 сентября, 2025
    • 14:00
    АФФА отстранила судью от связанной с футболом деятельности на год

    Судья лиг АФФА Айтадж Ахмедова отстранена от всех видов деятельности, связанной с футболом, на 12 месяцев.

    Как сообщает Report, такое решение принял Дисциплинарный комитет национальной ассоциации.

    Наказание связано с фальсификацией документов.

    АФФА футбол судья Айтадж Ахмедова отстранение
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    AFFA hakimi 12 ay müddətinə futbolla əlaqədar bütün fəaliyyətdən məhrum edib

    Последние новости

    14:19

    В Зардабе предотвращена свадьба 17-летней девушки

    Происшествия
    14:16

    НАТО и Эстония подтвердили приверженность поддержке Украины и укреплению обороны альянса

    Другие страны
    14:16

    Доходы Государственного фонда охраны окружающей среды в 2024 году выросли на 6%

    Финансы
    14:14

    Азербайджан представлен на заседании Совета Всемирной федерации бадминтона в Париже

    Индивидуальные
    14:11

    В Насиминском районе Баку задержаны мошенники

    Происшествия
    14:00

    АФФА отстранила судью от связанной с футболом деятельности на год

    Футбол
    13:57
    Фото

    "Экономикс" обнародовал результаты экономического анализа внешнеторговых операций Армении

    Бизнес
    13:56

    Председательство СОР29 примет участие в климатическом саммите в Эфиопии

    COP29
    13:51

    Решение ЕС о снижении потолка цены на российскую нефть до $47,6 вступило в силу

    Энергетика
    Лента новостей