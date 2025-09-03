АФФА отстранила судью от связанной с футболом деятельности на год
Футбол
- 03 сентября, 2025
- 14:00
Судья лиг АФФА Айтадж Ахмедова отстранена от всех видов деятельности, связанной с футболом, на 12 месяцев.
Как сообщает Report, такое решение принял Дисциплинарный комитет национальной ассоциации.
Наказание связано с фальсификацией документов.
