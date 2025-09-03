AFFA hakimi 12 ay müddətinə futbolla əlaqədar bütün fəaliyyətdən məhrum edib
Futbol
- 03 sentyabr, 2025
- 13:28
AFFA-nın liqalarında hakimlik edən Aytac Əhmədova 12 ay müddətinə futbolla əlaqədar bütün fəaliyyətdən məhrum edilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə milli assosiasiyanın İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Ədalət təmsilçisi sənədləri saxtalaşdırdığına görə bu cəza ilə üzləşib.
