    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    AFFA hakimi 12 ay müddətinə futbolla əlaqədar bütün fəaliyyətdən məhrum edib

    Futbol
    • 03 sentyabr, 2025
    • 13:28
    AFFA hakimi 12 ay müddətinə futbolla əlaqədar bütün fəaliyyətdən məhrum edib

    AFFA-nın liqalarında hakimlik edən Aytac Əhmədova 12 ay müddətinə futbolla əlaqədar bütün fəaliyyətdən məhrum edilib. 

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə milli assosiasiyanın İntizam Komitəsi qərar çıxarıb. 

    Ədalət təmsilçisi sənədləri saxtalaşdırdığına görə bu cəza ilə üzləşib.

    AFFA hakim Futboldan uzaqlaşdırma İntizam Komitəsi
    Rus Versiası Rus Versiası
    АФФА отстранила судью от связанной с футболом деятельности на год

    Son xəbərlər

    14:24
    Foto

    Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

    Hadisə
    14:17

    Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minib

    Energetika
    14:09

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası gənc idmançılar arasında baş vermiş insidentlə bağlı qərarını açıqlayıb

    Digər
    14:08

    Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:06

    COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklər

    COP29
    14:05

    Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!

    Elm və təhsil
    14:01

    Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıb

    Hadisə
    13:53

    Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıb

    Maliyyə
    13:52

    Bakıda iki nəfərə qarşı 26 min manatlıq dələduzluq edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti