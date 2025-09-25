Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    АФФА оштрафовал "Карабах" на 5000, "Сабах" на 2000 манатов

    Футбол
    • 25 сентября, 2025
    • 12:08
    АФФА оштрафовал Карабах на 5000, Сабах на 2000 манатов

    Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Сабах", "Карабах" и "Араз-Нахчыван".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ассоциации, представитель Нахчывана понес убыток в 500 манатов. Причиной стало получение футболистом Славиком Алхасовым красной карточки после второй желтой в матче V тура Премьер-лиги Misli против "Карабаха". Игрок дисквалифицирован на один матч.

    Агдамский клуб должен будет заплатить 5000 манатов. Болельщики команды во время матча выкрикивали оскорбления в адрес футболиста соперника.

    "Сабах" оштрафован на 2000 манатов так как не обеспечил своевременный приезд автомобиля скорой помощи во время матча с "Туран Товуз" в Баку.

