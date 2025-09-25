АФФА оштрафовал "Карабах" на 5000, "Сабах" на 2000 манатов

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Сабах", "Карабах" и "Араз-Нахчыван".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ассоциации, представитель Нахчывана понес убыток в 500 манатов. Причиной стало получение футболистом Славиком Алхасовым красной карточки после второй желтой в матче V тура Премьер-лиги Misli против "Карабаха". Игрок дисквалифицирован на один матч.

Агдамский клуб должен будет заплатить 5000 манатов. Болельщики команды во время матча выкрикивали оскорбления в адрес футболиста соперника.

"Сабах" оштрафован на 2000 манатов так как не обеспечил своевременный приезд автомобиля скорой помощи во время матча с "Туран Товуз" в Баку.