АФФА оштрафовал "Карабах" на 5000, "Сабах" на 2000 манатов
Футбол
- 25 сентября, 2025
- 12:08
Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Сабах", "Карабах" и "Араз-Нахчыван".
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ассоциации, представитель Нахчывана понес убыток в 500 манатов. Причиной стало получение футболистом Славиком Алхасовым красной карточки после второй желтой в матче V тура Премьер-лиги Misli против "Карабаха". Игрок дисквалифицирован на один матч.
Агдамский клуб должен будет заплатить 5000 манатов. Болельщики команды во время матча выкрикивали оскорбления в адрес футболиста соперника.
"Сабах" оштрафован на 2000 манатов так как не обеспечил своевременный приезд автомобиля скорой помощи во время матча с "Туран Товуз" в Баку.
Последние новости
12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветерЭкология
12:45
Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции бакинского метроИнфраструктура
12:44
Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в АзербайджанеЭнергетика
12:44
SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергииЭнергетика
12:40
В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработкиЭнергетика
12:32
Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метроИнфраструктура
12:29
Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в КишиневДругие страны
12:26
Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактамЭнергетика
12:25