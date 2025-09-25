İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:38
    Qarabağ klubu 5000, Sabah 2000 manat cərimələnib

    AFFA İntizam Komitəsi "Sabah", "Qarabağ" və "Araz-Naxçıvan" klublarını cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Naxçıvan təmsilçisi 500 manat ziyana düşüb. Buna futbolçu Slavik Alxasovun Misli Premyer Liqasının V turunda, "Qarabağ"la matçda ikinsi sarıdan qırmızı vərəqə alması səbəb olub. Oyunçu bir oyunluq cəza alıb.

    Ağdam təmsilçisi 5000 manat ödəməli olacaq. Komandanın azarkeşləri sözügedən qarşılaşmada rəqib futbolçunun ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndiriblər.

    "Sabah" isə 2000 manat cərimələnib. "Turan Tovuz"la görüş zamanı Təcili Tibbi Yardım avtomobilinin təyin edilmiş vaxtdan gec gəlməsi paytaxt təmsilçisini ziyana salıb.

