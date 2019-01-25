АФФА обнародовала повестку очередной Отчетной конференции

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Определились время, место и повестка очередной Отчетной конференции АФФА.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, заседание пройдет 4 марта в отеле Hilton.
В повестку конференции включены следующие вопросы:
- Приветствие со стороны президента
- Проверка состава собрания
- Отчет, представленный президентом АФФА Исполнительному комитету
- Утверждение финансового отчета
- Принятие к сведению отчета независимого аудитора и Контрольно-ревизионного комитета АФФА
- Утверждение бюджета на будущий год
- Выборы на вакантные должности
- Прием предложений членов АФФА
- Прочие вопросы
Вход будет по пригласительным, после конференции пройдет заседание Исполнительного комитета.
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