АФФА обнародовала повестку очередной Отчетной конференции

25 января, 2019 14:58

https://report.az/storage/news/94ed6b56babed051572fa8d75577e6e6/e92b3ed6-fb0b-43fd-8c52-c871f2d9c7a8_292.jpg Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Определились время, место и повестка очередной Отчетной конференции АФФА. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, заседание пройдет 4 марта в отеле Hilton. В повестку конференции включены следующие вопросы: - Приветствие со стороны президента - Проверка состава собрания - Отчет, представленный президентом АФФА Исполнительному комитету - Утверждение финансового отчета - Принятие к сведению отчета независимого аудитора и Контрольно-ревизионного комитета АФФА - Утверждение бюджета на будущий год - Выборы на вакантные должности - Прием предложений членов АФФА - Прочие вопросы Вход будет по пригласительным, после конференции пройдет заседание Исполнительного комитета.