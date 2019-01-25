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    АФФА обнародовала повестку очередной Отчетной конференции

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Определились время, место и повестка очередной Отчетной конференции АФФА. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, заседание пройдет 4 марта в отеле Hilton. 

    В повестку конференции включены следующие вопросы: 

    - Приветствие со стороны президента  

    - Проверка состава собрания

    - Отчет, представленный президентом АФФА Исполнительному комитету  

    - Утверждение финансового отчета 

    - Принятие к сведению отчета независимого аудитора и Контрольно-ревизионного комитета АФФА 

    - Утверждение бюджета на будущий год 

    - Выборы на вакантные должности 

    - Прием предложений членов АФФА 

    - Прочие вопросы 

    Вход будет по пригласительным, после конференции пройдет заседание Исполнительного комитета. 

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