АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, состоялась первая информационная сессия по применению принятого в Азербайджане государственного стандарта AZS ISO 20121:2026 "Системы управления устойчивостью мероприятий" в спортивных мероприятиях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13 .

В рамках сотрудничества компании с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) организован семинар на тему "Устойчивое управление мероприятиями в сфере организации футбола".

В семинаре приняли участие сотрудники АФФА, а также представители Профессиональной футбольной лиги (PFL), Фонда развития футбола (FIF), клубов Премьер-лиги Азербайджана и Первой лиги.

В ходе мероприятия представлена подробная информация и проведен обмен мнениями по таким темам, как "Интеграция спорта в городское планирование", "Роль устойчивости и отчетности в футбольных турнирах", "Планирование, реализация и управление рисками для успешного проведения мероприятий".