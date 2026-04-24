    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар

    Футбол
    • 24 апреля, 2026
    • 17:00
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар

    В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, состоялась первая информационная сессия по применению принятого в Азербайджане государственного стандарта AZS ISO 20121:2026 "Системы управления устойчивостью мероприятий" в спортивных мероприятиях.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13 .

    В рамках сотрудничества компании с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) организован семинар на тему "Устойчивое управление мероприятиями в сфере организации футбола".

    В семинаре приняли участие сотрудники АФФА, а также представители Профессиональной футбольной лиги (PFL), Фонда развития футбола (FIF), клубов Премьер-лиги Азербайджана и Первой лиги.

    В ходе мероприятия представлена подробная информация и проведен обмен мнениями по таким темам, как "Интеграция спорта в городское планирование", "Роль устойчивости и отчетности в футбольных турнирах", "Планирование, реализация и управление рисками для успешного проведения мероприятий".

    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар
    АФФА и Операционная компания WUF13 организовали совместный семинар

    Всемирный форум городов (WUF13) Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Профессиональная футбольная лига (ПФЛ)
    AFFA və WUF13 Əməliyyat Şirkəti "Futbolda davamlı idarəetmə" mövzusunda birgə seminar təşkil edib
    AFFA, WUF13 Operations Company organize joint seminar

    Последние новости

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей