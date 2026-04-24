АФФА и Институт Йохана Кройфа договорились о сотрудничестве в сфере спортивного образования

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Институт Йохана Кройфа подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ направлен на развитие спортивных талантов, в том числе в футболе, а также на повышение уровня знаний и навыков в рамках сотрудничества.

В рамках соглашения граждане Азербайджана, желающие обучаться по программам института, смогут поступать через АФФА на более доступных и льготных условиях. Эта возможность будет доступна и для представителей других спортивных федераций.

Инициатива будет способствовать тому, чтобы местные специалисты воспользовались образовательными возможностями международного уровня, и укрепит обмен знаниями и опытом между сторонами.

Отмечается, что это взаимодействие является частью стратегии АФФА, направленной на расширение международных партнерств в области футбольного образования и развитие человеческих ресурсов. Тем самым АФФА стала первой спортивной федерацией в стране, установившей сотрудничество с этим институтом.

Отметим, что Институт Йохана Кройфа - это международное образовательное учреждение, специализирующееся в области спортивного менеджмента, футбольного бизнеса, маркетинга и лидерства. Институт функционирует с 1999 года, в настоящее время предлагает более 90 программ и располагает обширной глобальной сетью, насчитывающей более 11 тыс. выпускников.