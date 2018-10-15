Адриан Скарлатаке: У моего ребенка будет азербайджанское гражданство - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report румынского игрока клуба "Зира" Адриана Скарлатаке…

"В Азербайджане я чувствую себя счастливым"

- Вы долгое время живете и играете в футбол в Азербайджане. Есть ли особые причины, привлекающие вас в этой стране?

- Да, подрядка примерно 7,5 лет я здесь. Когда впервые приехал в Азербайджан в 2011 году, я играл в "Хязяр-Лянкяране". Тогда у меня не было много информации об Азербайджане. Мирча Редник работал главным тренером в "Хязяр-Лянкяране". Он позвонил и сказал, что хочет видеть меня в Лянкяране. Я согласился. Потому что в 2007 году в бухарестском "Динамо" я пережил чемпионство с Редником. Тогда я был еще молод. В Азербайджане я чувствую себя счастливым, поэтому долгое время здесь.

- Вы бы хотели постоянно жить в Азербайджане?

- При нынешней ситуации это сложно. Потому что сейчас, кроме моей супруги, другие члены нашей семьи в Румынии. Однако через месяц у меня родится сын. Возможно, у него будет гражданство Азербайджана. После окончания моего контракта я обязательно буду приезжать сюда. Потому что в Азербайджане много моих друзей и товарищей по команде.

- У вас есть идеал в футболе?

- Нет, такого нет. Просто я болею за "Реал Мадрид".

- А Георге Хаджи?

- Хаджи сейчас один из лучших тренеров Румынии. В прошлом он был фантастическим игроком. Несколько раз я связывался с ним. Некоторое время назад Хаджи связался со мной и сказал, что хочет, чтобы я пошел в клуб "Вииторул", где главный тренер Сезар Меза Коллини. Однако после этот трансфер не удался.

- Большая часть вашей карьеры связана с "Хязяр-Лянкяраном". Что бы вы хотели сказать об этом клубе и фанатах?

- В "Хязяр-Лянкяране" я играл 4,5 года и был очень счастлив. Болельщики любили меня. Однако по определенным причинам клуб приостановил деятельность. У меня были очень хорошие отношения с президентом клуба. К сожалению, сейчас у меня нет с ним связи. У "Хязяр-Лянкярана" были очень хорошее поле и болельщики. Лянкяранские фанаты - группа болельщиков номер один в Азербайджане.

- Как вы оцениваете нынешнее положение "Зира"?

- Нынешнее наше положение не столь отрадное. Однако у нас новый главный тренер, новый стиль игры. К тому же есть необходимость в ряде новых игроков.

- Вам уже 32 года. Думаете ли вы о завершении карьеры?

- Нет, такой мысли не было. Я отлично себя чувствую, и пока так продолжается, я не буду думать о завершении карьеры. Когда я потеряю этот ритм, решу уйти из футбола. Я знаю футболистов, которые в 34-35 лет не показывают хорошую игру, но продолжают карьеру. Думаю, это отрицательно влияет и на карьеру футболиста, и на его имидж. Сам я хочу поиграть в футбол еще 3-4 года.

- Чем бы вы хотели заняться после завершения карьеры?

- Я хотел бы стать тренером. Поэтому в свободное время я много смотрю за играми, к тому же с точки зрения тренера.

- В каком клубе вы думаете стать главным тренером?

- Я бы хотел стать главным тренером в бухарестском "Динамо". Потому что "Динамо" был моим первым клубом.

Гамид Гамидов