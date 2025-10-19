Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Абдулла Зубир забил свой 50-й гол в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    • 19 октября, 2025
    • 12:57
    Французский легионер "Карабаха" Абдулла Зубир забил свой 50-й гол в Премьер-лиге Мисли.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, он отличился в выездном, 193- по счету, матче против "Туран Товуз" (2:1).

    Представляем футболистов, забивших более 50 голов в высшем дивизионе страны:

    1. Назим Алиев - 183

    2. Мушфиг Гусейнов - 125

    3. Ровшан Ахмедов - 116

    4. Гурбан Гурбанов - 115

    5. Самир Алекберов - 115

    6. Алай Бахрамов - 108

    7. Надир Набиев - 103

    8. Хагани Мамедов - 102

    9. Вадим Васильев - 102

    10. Кянан Керимов - 101

    11. Муса Гурбанов - 94

    12. Фазил Парваров - 89

    13. Самир Мусаев - 88

    14. Фаррух Исмайлов - 85

    15. Имамьяр Сулейманов - 85

    16. Самир Алиев - 84

    17. Исмаил Мамедов - 76

    18. Ильхам Мамедов - 74

    19. Азер Исаев - 73

    20. Паша Алиев - 72

    21. Бадри Гварацхелия - 71

    22. Заур Рамазанов - 70

    23. Филип Озобич - 67

    24. Юнис Гусейнов - 66

    25. Видади Рзаев - 65

    26. Махир Алиев - 65

    27. Рауф Алиев - 63

    28. Махмуд Гурбанов - 61

    29. Рамиз Мамедов - 61

    30. Георгий Адамия - 61

    31. Махир Эмрели - 59

    32. Рашад Абдуллаев - 58

    33. Давит Волков - 56

    34. Вагиф Джавадов - 53

    35. Амил Юнанов - 52

    36. Ричард Алмейда - 51

    37. Гасан Абдуллаев - 51

    38. Виктор Игбекойи - 50

    39. Вугар Гамбаров - 50

    40. Мехман Бахишов - 50

    41. Ялчын Багиров - 50

    42. Абдулла Зубир - 50

    Зубир также забил свой 72-й гол в составе "Карабаха". Француз, сыгравший в 325 матчах во всех турнирах, поднялся на 2-е место в списке успешных бомбардиров клуба.

    Он обошел Махира Эмрели, забившего 71 гол. Зубир уступает только Мушфигу Гусейнову, на счету которого 159 голов.

