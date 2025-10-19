Абдулла Зубир забил свой 50-й гол в Премьер-лиге Азербайджана
- 19 октября, 2025
- 12:57
Французский легионер "Карабаха" Абдулла Зубир забил свой 50-й гол в Премьер-лиге Мисли.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, он отличился в выездном, 193- по счету, матче против "Туран Товуз" (2:1).
Представляем футболистов, забивших более 50 голов в высшем дивизионе страны:
1. Назим Алиев - 183
2. Мушфиг Гусейнов - 125
3. Ровшан Ахмедов - 116
4. Гурбан Гурбанов - 115
5. Самир Алекберов - 115
6. Алай Бахрамов - 108
7. Надир Набиев - 103
8. Хагани Мамедов - 102
9. Вадим Васильев - 102
10. Кянан Керимов - 101
11. Муса Гурбанов - 94
12. Фазил Парваров - 89
13. Самир Мусаев - 88
14. Фаррух Исмайлов - 85
15. Имамьяр Сулейманов - 85
16. Самир Алиев - 84
17. Исмаил Мамедов - 76
18. Ильхам Мамедов - 74
19. Азер Исаев - 73
20. Паша Алиев - 72
21. Бадри Гварацхелия - 71
22. Заур Рамазанов - 70
23. Филип Озобич - 67
24. Юнис Гусейнов - 66
25. Видади Рзаев - 65
26. Махир Алиев - 65
27. Рауф Алиев - 63
28. Махмуд Гурбанов - 61
29. Рамиз Мамедов - 61
30. Георгий Адамия - 61
31. Махир Эмрели - 59
32. Рашад Абдуллаев - 58
33. Давит Волков - 56
34. Вагиф Джавадов - 53
35. Амил Юнанов - 52
36. Ричард Алмейда - 51
37. Гасан Абдуллаев - 51
38. Виктор Игбекойи - 50
39. Вугар Гамбаров - 50
40. Мехман Бахишов - 50
41. Ялчын Багиров - 50
42. Абдулла Зубир - 50
Зубир также забил свой 72-й гол в составе "Карабаха". Француз, сыгравший в 325 матчах во всех турнирах, поднялся на 2-е место в списке успешных бомбардиров клуба.
Он обошел Махира Эмрели, забившего 71 гол. Зубир уступает только Мушфигу Гусейнову, на счету которого 159 голов.