Абдулла Зубир забил свой 50-й гол в Премьер-лиге Азербайджана

Французский легионер "Карабаха" Абдулла Зубир забил свой 50-й гол в Премьер-лиге Мисли.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, он отличился в выездном, 193- по счету, матче против "Туран Товуз" (2:1).

Представляем футболистов, забивших более 50 голов в высшем дивизионе страны:

1. Назим Алиев - 183

2. Мушфиг Гусейнов - 125

3. Ровшан Ахмедов - 116

4. Гурбан Гурбанов - 115

5. Самир Алекберов - 115

6. Алай Бахрамов - 108

7. Надир Набиев - 103

8. Хагани Мамедов - 102

9. Вадим Васильев - 102

10. Кянан Керимов - 101

11. Муса Гурбанов - 94

12. Фазил Парваров - 89

13. Самир Мусаев - 88

14. Фаррух Исмайлов - 85

15. Имамьяр Сулейманов - 85

16. Самир Алиев - 84

17. Исмаил Мамедов - 76

18. Ильхам Мамедов - 74

19. Азер Исаев - 73

20. Паша Алиев - 72

21. Бадри Гварацхелия - 71

22. Заур Рамазанов - 70

23. Филип Озобич - 67

24. Юнис Гусейнов - 66

25. Видади Рзаев - 65

26. Махир Алиев - 65

27. Рауф Алиев - 63

28. Махмуд Гурбанов - 61

29. Рамиз Мамедов - 61

30. Георгий Адамия - 61

31. Махир Эмрели - 59

32. Рашад Абдуллаев - 58

33. Давит Волков - 56

34. Вагиф Джавадов - 53

35. Амил Юнанов - 52

36. Ричард Алмейда - 51

37. Гасан Абдуллаев - 51

38. Виктор Игбекойи - 50

39. Вугар Гамбаров - 50

40. Мехман Бахишов - 50

41. Ялчын Багиров - 50

42. Абдулла Зубир - 50

Зубир также забил свой 72-й гол в составе "Карабаха". Француз, сыгравший в 325 матчах во всех турнирах, поднялся на 2-е место в списке успешных бомбардиров клуба.

Он обошел Махира Эмрели, забившего 71 гол. Зубир уступает только Мушфигу Гусейнову, на счету которого 159 голов.