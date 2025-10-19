Abdullah Zubir Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 19 oktyabr, 2025
    • 12:18
    Misli Premyer Liqasının VIII turu Abdullah Zubir üçün əlamətdar olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ"ın fransalı legioneri Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub.

    O, "Turan Tovuz"la səfər oyununda (2:1) fərqlənib.

    Zubir çempionatdakı 193-cü matçında 50-yə çatıb. Bütün qollarını Ağdam klubunda vuran yarımmüdafiəçi ölkə çempionatının yüksək dəstəsində 50 və daha çox qol vuran 42-ci futbolçu olub.

    1. Nazim Əliyev - 183

    2. Müşfiq Hüseynov - 125

    3. Rövşən Əhmədov - 116

    4. Qurban Qurbanov -115

    5. Samir Ələkbərov - 115

    6. Alay Bəhramov - 108

    7. Nadir Nəbiyev - 103

    8. Xaqani Məmmədov - 102

    9. Vadim Vasilyev - 102

    10. Kənan Kərimov - 101

    11. Musa Qurbanov - 94

    12. Fazil Pərvərov - 89

    13. Samir Musayev - 88

    14. Fərrux İsmayılov - 85

    15. İmamyar Süleymanov - 85

    16. Samir Əliyev - 84

    17. İsmayıl Məmmədov - 76

    18. İlham Məmmədov - 74

    19. Azər İsayev - 73

    20. Paşa Əliyev - 72

    21. Badri Kvaratsxeliya - 71

    22. Zaur Ramazanov - 70

    23. Filip Ozobiç - 67

    24. Yunis Hüseynov - 66

    25. Vidadi Rzayev - 65

    26. Mahir Əliyev - 65

    27. Rauf Əliyev - 63

    28. Mahmud Qurbanov - 61

    29. Ramiz Məmmədov - 61

    30. Georgi Adamiya- 61

    31. Mahir Emreli - 59

    32. Rəşad Abdullayev - 58

    33. Davit Volkov - 56

    34. Vaqif Cavadov - 53

    35. Amil Yunanov - 52

    36. Riçard Almeyda - 51

    37.Həsən Abdullayev - 51

    38. Viktor İqbekoyi - 50

    39. Vüqar Qəmbərov - 50

    40. Mehman Baxışov - 50

    41. Yalçın Bağırov - 50

    42. Abdullah Zubir - 50

    Zubir həm də "Qarabağ"ın heyətində ümumilikdə 72-ci qolunu vurub. Bütün turnirlərdə 325 matça çıxan fransalı klub tarixinin bombardirləri siyahısında 2-ci yerə yüksəlib.

    O, 71 qol vuran Mahir Emrelini arxada qoyub. Zubir yalnız 159 qolun müəllifi olan Müşfiq Hüseynovdan geri qalıb

    Abdullah Zubir Misli Premyer Liqası məhsuldarlıq

