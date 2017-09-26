 Наверх
    Закрыть фоторежим

    36-летний Штарке заменил Нойера в заявке Баварии на Лигу чемпионов

    Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев
    © Foto: Dpa

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Завершивший карьеру, но вернувшийся в состав «Баварии» из-за повреждения Мануэля Нойера 36-летний голкипер Том Штарке заменил своего травмированного одноклубника в заявке мюнхенского клуба на групповой этап Лиги чемпионов.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

    Опытный вратарь может занять место запасного игрока в противостоянии второго тура группового этапа турнира с «ПСЖ».

    Регламент Лиги чемпионов позволяет проводить замены вратарей в заявке по ходу группового раунда турнира, в то время как в отношении полевых футболистов такая опция недоступна.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi