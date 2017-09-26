36-летний Штарке заменил Нойера в заявке Баварии на Лигу чемпионов

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Завершивший карьеру, но вернувшийся в состав «Баварии» из-за повреждения Мануэля Нойера 36-летний голкипер Том Штарке заменил своего травмированного одноклубника в заявке мюнхенского клуба на групповой этап Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Опытный вратарь может занять место запасного игрока в противостоянии второго тура группового этапа турнира с «ПСЖ».

Регламент Лиги чемпионов позволяет проводить замены вратарей в заявке по ходу группового раунда турнира, в то время как в отношении полевых футболистов такая опция недоступна.