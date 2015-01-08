11 января станет известна дальнейшая судьба футболиста Руслана Абышова

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ 11 января станет известна дальнейшая судьба футболиста сборной Азербайджана Руслана Абышова в российском клубе "Рубин".

Об этом Report сообщил брат и менеджер 27-летнего полузащитника Сархан Абышов.

Он отметил, что 11 января состоится его встреча с официальными представителями клуба "Рубин". С.Абышов добавил, что его брат обладает правом выбора: "Руслан получил предложение от 3 клубов. Два из них местные клубы, а один иностранный. Если мы не договоримся с клубом "Рубин", Руслана может привлечь в свой состав команда, которая оплатит сумму за трансфер".

Отметим, что Руслан Абышов, подписавший с "Габалой" 6-месячный контракт в летнем трансферном окне, по контракту принадлежит "Рубину". Срок заключенного им 2,5-летнего контракта с казанским клубом истекает летом этого года.