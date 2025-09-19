Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В квалификации Гран-при Азербайджана F2 произошла авария

    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 14:25
    В квалификации Гран-при Азербайджана F2 произошла авария

    В квалификации "Гран-при Азербайджана" "Формулы 2" (F2) произошла авария.

    Как передает Report, квалификация остановлена.

    Болид, которым управляет Амори Кордилом из "Rodin Motorsport", врезался в барьер безопасности.

    Гран-при Азербайджана Формула-2 авария Амори Кордил
    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza baş verib
    Crash halts Formula 2 Azerbaijan Grand Prix in Baku

    Лента новостей