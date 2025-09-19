В квалификации Гран-при Азербайджана F2 произошла авария
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 14:25
В квалификации "Гран-при Азербайджана" "Формулы 2" (F2) произошла авария.
Как передает Report, квалификация остановлена.
Болид, которым управляет Амори Кордилом из "Rodin Motorsport", врезался в барьер безопасности.
15:32