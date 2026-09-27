В Баку восстановлено движение транспорта на трассах, на которых проходили гонки "Формулы 1"
- 27 сентября, 2026
- 14:34
В Баку восстановлено движение транспорта на улицах, на которых ранее проходили гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Об этом Report сообщили в Операционной компании Бакинской городской трассы.
По завершении основной гонки 26 сентября в столице был проведен демонтаж инфраструктуры трассы и трибун, ограничение на движение транспорта снято в 00:00 на 27 сентября.
Начиная с 12:30 сегодняшнего дня движение на дорогах полностью восстановлено, за исключением участка от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина до пересечения улиц Зарифы Алиевой и Пушкина.
Отметим, что на период проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1" были созданы дополнительные возможности для более комфортного передвижения транспорта в центральной части города. Впервые в этом году был организован новый транзитный коридор от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.