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    В Баку восстановлено движение транспорта на трассах, на которых проходили гонки "Формулы 1"

    Формула 1
    • 27 сентября, 2026
    • 14:34
    В Баку восстановлено движение транспорта на трассах, на которых проходили гонки Формулы 1

    В Баку восстановлено движение транспорта на улицах, на которых ранее проходили гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Об этом Report сообщили в Операционной компании Бакинской городской трассы.

    По завершении основной гонки 26 сентября в столице был проведен демонтаж инфраструктуры трассы и трибун, ограничение на движение транспорта снято в 00:00 на 27 сентября.

    Начиная с 12:30 сегодняшнего дня движение на дорогах полностью восстановлено, за исключением участка от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина до пересечения улиц Зарифы Алиевой и Пушкина.

    Отметим, что на период проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1" были созданы дополнительные возможности для более комфортного передвижения транспорта в центральной части города. Впервые в этом году был организован новый транзитный коридор от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.

    Гран-при Азербайджана Формулы 1 Баку Движение транспорта
    "Formula 1" yarışı ilə əlaqədar Bakı Şəhər Halqasının keçdiyi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub
    Traffic restored on Baku streets used for Formula 1 races
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