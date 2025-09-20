Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Баку стартовала третья свободная практика Формулы-1

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 12:34
    В Баку стартовала третья свободная практика Формулы-1

    На бакинской городской трассе стартовала третья свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1.

    Как сообщает Report, соревнования начались в 12:30.

    Вчера в первой свободной сессии лучший результат показал Ландо Норрис из McLaren, во второй - Льюис Хэмилтон из Ferrari.

    В 16:00 состоится квалификационный заезд. Основная гонка состоится 21 сентября.

    Лента новостей