В Баку стартовала третья свободная практика Формулы-1
Формула 1
- 20 сентября, 2025
- 12:34
На бакинской городской трассе стартовала третья свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Как сообщает Report, соревнования начались в 12:30.
Вчера в первой свободной сессии лучший результат показал Ландо Норрис из McLaren, во второй - Льюис Хэмилтон из Ferrari.
В 16:00 состоится квалификационный заезд. Основная гонка состоится 21 сентября.
