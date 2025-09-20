"Formula 1": Bakıda üçüncü sərbəst yürüş başlayıb
Formula 1
- 20 sentyabr, 2025
- 12:30
Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində üçüncü sərbəst yürüş başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 12:30-da start verilib.
Ötən gün birinci və ikinci sınaq yürüşlərində müvafiq olaraq "Maklaren"dən Lando Norris və "Ferrari"dən Lyuis Hemilton ən yaxşı nəticəni göstəriblər.
Saat 16:00-da sıralama turu keçiriləcək.
Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 21-də baş tutacaq.
Son xəbərlər
13:18
Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblarFərdi
13:10
Foto
"Global Media Group" "Xəzəri qoruyaq" ekoloji aksiyasına qoşulubEkologiya
13:00
İki il əvvəl Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilibDaxili siyasət
12:58
Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
12:57
Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
12:55
Foto
Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olubXarici siyasət
12:53
Könül Nurullayeva: Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etməklə regionda yeni reallıqlar yaratdıXarici siyasət
12:50
Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcəkRegion
12:48
Foto