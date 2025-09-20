İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Formula 1: Bakıda üçüncü sərbəst yürüş başlayıb

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində üçüncü sərbəst yürüş başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saat 12:30-da start verilib.

    Ötən gün birinci və ikinci sınaq yürüşlərində müvafiq olaraq "Maklaren"dən Lando Norris və "Ferrari"dən Lyuis Hemilton ən yaxşı nəticəni göstəriblər.

    Saat 16:00-da sıralama turu keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 21-də baş tutacaq.

    В Баку стартовала третья свободная практика Формулы-1

