    • 20 сентября, 2025
    • 14:18
    В Баку стартовал спринт Формулы 2

    На городской трассе в Баку стартовала спринтерская гонка "Формулы 2" Гран-при Азербайджана.

    Как сообщает Report, соревнование началось в 14:15.

    Вчера в свободной практике "Формулы 2" первым стал Алекс Данн из команды Rodin Motorsport, а в квалификационном туре - Джек Кроуфорд из Dams Lukas Oil.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

    Гран-при Азербайджана Формула 2 спринтерская гонка
    "Formula 2": Bakıda sprint yarışı başladı
    Formula 2 sprint race kicks off in Baku

