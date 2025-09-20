В Баку стартовал спринт "Формулы 2"

На городской трассе в Баку стартовала спринтерская гонка "Формулы 2" Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, соревнование началось в 14:15.

Вчера в свободной практике "Формулы 2" первым стал Алекс Данн из команды Rodin Motorsport, а в квалификационном туре - Джек Кроуфорд из Dams Lukas Oil.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.