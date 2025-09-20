"Formula 2": Bakıda sprint yarışı başladı
Formula 1
- 20 sentyabr, 2025
- 14:15
Bakı keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışı başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, mübarizəyə saa 14:15-də start verilib.
Ötən gün "Formula 2"nin sərbəst yürüşündə "Rodin Motorsport" komandasından Aleks Dann, sıralama turunda isə "Dams Lukas Oil"dən Cek Krouford birinci olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
